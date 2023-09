Klimawandel: Österreichische Forschungsstation in Ostgrönland

In Östgrönland wird von Österreichern eine rund 300 Quadratmeter große Forschungsstation errichtet, um den Klimawandel besser zu erforschen.

Österreichische Forschungsstation in Ostgrönland: "Wie eine Berghütte"

Gemeinsam suchte man einen geeigneten Ort, um die Station zu errichten und stieß auf Ostgrönland, wo bereits die Universität Kopenhagen eine "deutlich kleinere" Station betrieb. Diese ist für rund sechs Personen ausgelegt und sei nicht mehr auf dem neuesten Stand. In einer Kooperation zwischen den Universitäten Kopenhagen und Graz, wo der APRI-Direktor am Institut für Geografie und Raumforschung tätig ist, erweiterte man nun die Station um ein zweigeschoßiges Gebäude.

Bessere Erforschung des Klimawandels

Österreichische Forschungsstation in Ostgrönland fast ganzjährig nutzbar

Das Haus stehe schon, aber bis zur Inbetriebnahme im Sommer 2024 müssen noch Innenarbeiten sowie die Versorgung mittels Solarenergie beziehungsweise im Winter mittels Dieselgenerator erledigt werden. Auch die Wasserversorgung sei "nicht ganz so einfach". Trotz dieser Herausforderungen sei der Bedarf an einer Forschungsstation in dieser Größe vorhanden: Das sehe man an vergleichbaren grönländischen Forschungsstationen wie jener in Zackenberg, die im Sommer komplett ausgebucht sei.