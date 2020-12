Klimavolksbegehren beschäftigt am Mittwoch den Umweltausschuss

Der Umweltausschuss des österreichischen Parlaments tritt am Mittwoch zusammen, um über das Klimavolksbegehren zu beraten.

Der Ausschuss verhandelt zunächst die ersten beiden Forderungen: ein Recht auf Klimaschutz in der Verfassung und den Stopp klimaschädlicher Treibhausgase in Österreich bis 2040, hieß es in einer Aussendung.