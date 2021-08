Klimaticket und Lobautunnel: Gewessler muss Kritik von Ludwig einstecken

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat gegenüber der APA Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) unter Beschuss genommen

Ludwig über Klimaticket

Zuletzt sei etwa das Klimaticket in Linz präsentiert und ein Start am 26. Oktober angekündigt worden - allerdings ohne dem Verkehrsverbund Ostregion (VOR), in dem Wien, Niederösterreich und das Burgenland ihr Angebot bündeln, erinnerte Ludwig. "Wir in Wien waren schon sehr erstaunt, dass die Frau Bundesministerin, ohne zu einem Gesamtergebnis zu kommen, das in den Medien verlautbart hat. Das ist kein guter Verhandlungsstil, noch dazu, wo in der Ostregion mehr als 60 Prozent der Pendlerinnen und Pendler unterwegs sind."