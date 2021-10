Klimaticket: 6.646 Karten am ersten Tag verkauft

Am Freitag, dem ersten Vorverkaufstag, wurde das Klimaticket bereits 6.646 Mal verkauft. Am Donnerstag hatte Leonore Gewessler (Grüne)eine Einigung mit Wien, Niederösterreich und dem Burgenland verkündet.

6.646 Mal ist das Klimaticket am Freitag - dem ersten Vorverkaufstag des neuen Angebots - in Österreich über das Verkaufspult gegangen. Das teilte das Umwelt- und Verkehrsministerium am Samstag in einer Aussendung mit und nannte den Verkaufsstart fulminant. "Es freut mich sehr, dass so viele in Österreich klimafreundlich und günstig unterwegs sein wollen - egal ob mit der Bahn, der Bim oder dem Bus", sagte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne).