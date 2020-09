"Klimastreik": Staus wegen Großdemo am Freitag in Wien erwartet

Am Freitag findet unter dem Motto "Fight Every Crisis" der "6. Weltweite Klimastreik" statt - eine Großdemonstration, der sich auch in Wien tausende Teilnehmer anschließen werden. Der ÖAMTC befürchet Stau in der City.

Am Freitag, 25. September 2020 ist es soweit: Fridays For Future und Co. laden wieder zum weltweiten Klimastreik, den es in diesem Ausmaß zuletzt vor einem Jahr gegeben hat. Ausgehend von Hauptbahnhof, Wien-Mitte bzw. Westbahnhof werden drei Demonstrationszüge gegen 12:00 Uhr losmarschieren, um sich letztlich am Schwarzenbergplatz zu versammeln

Alle Infos zur Klimastreik-Großdemo in Wien lesen Sie auf der Facebook-Seite zum Event.

Weltweiter Klimastreik: Stau in Wien

Ab 13:00 Uhr rechnen die ÖAMTC-Experten mit Staus. Es werden Tausende Teilnehmer ab ca. 13:00 Uhr in drei Sternmärschen zum Schwarzenbergplatz unterwegs sein. Dort wird gegen 14:00 Uhr die Abschlusskundgebung beginnen. Ende soll gegen 20:00 Uhr sein. Die Demozüge werden ab 13:00 Uhr von der Landstraßer Hauptstraße, dem Hauptbahnhof und der Mariahilfer Straße zum Schwarzenbergplatz aufbrechen.

In diesen Bereichen soll die Großdemo Verkehrsbehinderungen bringen