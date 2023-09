Klimastreik: Religions for Future rufen zu Teilnahme auf

In einer Erklärung der "Religions for Future Vienna" wurde zur Teilnahme am weltweiten Klimastreik aufgerufen.

Die Religionsgemeinschaften Österreichs unterstützen den weltweiten Klimastreik am 15. September. Hochrangige Vertreterinnen und Vertreter christlicher Religionsgemeinschaften riefen am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung der "Religions for Future Vienna" zur Teilnahme an der Großdemonstration auf. Gleichzeitig forderten sie die Regierungen zur Einhaltung der Pariser Klimaziele auf.

Klimastreik von "Fridays for Future" initiiert

Beim weltweiten Klimastreik versammeln sich Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Umwelt- und Klimaschutzbewegungen, Religionsgemeinschaften, Jugendorganisationen und alle Interessierten, um für eine ambitionierte Klimaschutzpolitik zu demonstrieren. Der von der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" initiierte Klimastreik tritt für eine Senkung des Energieverbrauchs, eine konsequente Energiewende und den Ausstieg aus fossilen Energieträgern ein.

Die Mitglieder der Christlichen Kirchen betonen dabei die ethische Dimension der Klimakrise. Aus ethischer Sicht sei eine Fortsetzung der Extraktion, Produktion und Verbrennung fossiler Brennstoffe unmoralisch, weil diese vor allem armen Ländern, den verletzlichsten Bevölkerungsgruppen und der Umwelt Schaden zufüge.

Weihbischof Scharl unterzeichnete Erklärung

Die Erklärung wurde u.a. vom griechisch-orthodoxen Metropolit Arsenios von Austria, dem Patriarchaldelegat Tiran Petrosyan (Armenisch-Apostolische Kirche) und Weihbischof Franz Scharl (Erzdiözese Wien) unterzeichnet. Der Aufruf wird auch von den evangelischen Superintendenten Matthias Geist, Thomas Hennefeld und Stefan Schröckenfuchs und weiteren kirchlichen Organisationen unterstützt. Treffpunkt der "Religions For Future Vienna" ist am 15. September um 11.30 Uhr die Armenisch-Apostolische Kirche im 3. Wiener Gemeindebezirk.