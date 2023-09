Klimaschutzgesetz: Wiener Ring für 1.000 Sekunden blockiert

Seit 1.000 Tagen fehlt in Österreich bereits ein Klimaschutzgesetz. Aus Protest dagegen haben am Mittwoch Aktivisten der "Letzten Generation" gemeinsam mit Scientists For Future und einigen Kabarettisten den Verkehr am Wiener Ring für 1.000 Sekunden blockiert.

"Dass die Regierung ihr eigenes Programm nicht einhält, werden wir nicht akzeptieren", hieß es von der "Letzten Generation", die auf Twitter darauf hinwies, dass man sich diesmal nicht auf die Straße geklebt habe. Zu Festnahmen kam es im Zuge der Blockade vor dem Ring nicht. Es seien jedoch mehrere Anzeigen ausgestellt worden, hieß es von der Polizei.

Aktion für Klimaschutzgesetz vor Parlament in Wien

Ebenfalls geplant war am Mittwoch eine gemeinsame Aktion vor dem Parlament von WWF, Fridays For Future (FFF), Global 2000 sowie den Organisatoren des Klimavolksbegehrens. Die Aktivisten forderten von der Bundesregierung ein ambitioniertes und wirksames Klimaschutzgesetz. Das Gesetz soll Österreichs Klimaneutralität 2040 erreichbar machen und vor milliardenschweren Strafzahlungen schützen, die Österreich aufgrund politischer Versäumnisse bevorstehen. "1.000 Tage ohne Klimaschutzgesetz sind eine schmerzliche Folge des ewigen Blockierens und Verzögerns in der österreichischen Klimapolitik", hieß es in einer Aussendung.

