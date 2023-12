Klimaschutzgesetz noch vor Nationalratswahl: Kogler ist "zuversichtlich"

Vizekanzler Werner Kogler, der Vorsitzende der Grünen Partei, hat das Klimaschutzgesetz, das seit über tausend Tagen immer noch nicht verabschiedet wurde, noch nicht aufgegeben.

Kogler weiterhin zuversichtlich für Klimaschutzgesetz noch vor der kommenden Wahl

Kogler sprach bei Klimazielen von "Riesenfortschritten"

Was die Klimaziele betrifft, sprach Kogler von "Riesenfortschritten", wiewohl noch eine Lücke vorhanden sei. Man habe nach Brüssel einen Plan mit Vorschlägen übermittelt, wie man die Ziele erreichen will.

Gewesslers Umfeld hat kein Verständnis

In Gewesslers Umfeld hat man dafür kein Verständnis und warnt vor einem Vertragsverletzungsverfahren. "Wir haben den Entwurf erstellt, vor dem Sommer der Öffentlichkeit präsentiert und nun im Oktober über die ständige Vertretung in Brüssel an die EU-Kommission übermittelt", hieß es in einer Stellungnahme aus Gewesslers Büro. "In die Erarbeitung waren selbstverständlich auch die anderen Ministerien eingebunden", wurde betont. "Anschließend wurde der Kommission durch das Europaministerium mitgeteilt, dass es sich bei diesem Plan nicht um den österreichischen Entwurf handelt. Laut unseren Informationen wird der Entwurf nun nicht bewertet und ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet." Das halte man "nicht für zielführend", drohten doch hohe Strafzahlungen.