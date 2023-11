Klimaschutz: Vier Österreicher ziehen mit Klage vor Menschenrechtsgericht

Vier Österreicher sehen ihre Rechte durch fehlende Maßnahmen für den Klimaschutz gefährdet, und ziehen daher vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).

Gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation Global 2000 und Anwalt Reinhard Schanda wollen sie diesen Schritt gehen, nachdem eine Klimaklage im Sommer vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) zurückgewiesen worden ist. Das teilte Global 2000 am Freitag in einer Aussendung mit.

Kläager fordern Umstieg auf klimafreundliche Energien

Die Kläger pochen auf den Umstieg auf klimafreundliche Energien. Im Erfolgsfall bekomme die Verwendung fossiler Energieträger ein gesetzlich verbindliches Ablaufdatum, gestaffelt bis 2040, hieß es in der Mitteilung. "Wir wollen unser Recht auf saubere Energie vor Gericht durchsetzen, weil die Politik nicht ausreichend handelt. Alle Analysen zeigten, dass wir mit bestehender Klimapolitik die Ziele weit verfehlen werden", sagte Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von Global 2000.

Als Argument nennen die Kläger - ein Pensionist, eine Aktivistin, ein Bürgermeister und eine Biobäuerin -, dass die politische Untätigkeit beim Klimaschutz ihr Menschenrecht auf Leben verletzt. Der VfGH wies einen entsprechenden Antrag von Global 2000 und vier Mitklägern im Sommer zurück. Der VfGH gab als Begründung an, dass der Gesetzgeber bei der Maßnahmenwahl größeren Spielraum hat als im Antrag vorgesehen.

Zurückweisung der von Global 2000 eingereichten Klage

Anwalt Schanda sieht aktuell in der Zurückweisung der von Global 2000 eingereichten Klage keine ausreichende Begründung des VfGH gegeben: "Der VfGH hätte sich hier die Frage stellen und beantworten müssen, ob es in Österreich derzeit an geeigneten Klimaschutzmaßnahmen fehlt bzw. ob bestehende Klimaschutzmaßnahmen offensichtlich zur Erreichung des Schutzziels ungeeignet sind."