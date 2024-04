Klimaschutz im Gesundheitswesen: Vorreiter werden prämiert

Die Vorreiter beim Klimaschutz im Gesundheitswesen werden auch heuer wieder prämiert.

Der Best Practice Award "Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen" des Gesundheitsministeriums und des Kompetenzzentrums Klima und Gesundheit der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) hat am Freitag seine Einreichfrist gestartet. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Gesundheitssystem klimaneutral zu machen", betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) laut Aussendung der GÖG.

Einreichungen sind bis zum 14. Juni 2024 möglich

Die Einreichungen in verschiedenen Kategorien sind bis 14. Juni 2024 möglich. Die prämierten Projekte werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 17. September 2024 in den Räumlichkeiten des Gesundheitsministeriums durch Ressortchef Rauch ausgezeichnet. Das Preisgeld beträgt je 1.000 Euro.