Klimakrise: Nehammer sieht Norwegen als "wichtigen Partner"

Nach Ansicht von Bundeskanzler Karl Nehammer ist Norwegen ein "wichtiger Partner" im Kampf gegen die Klimakrise - allen voran bei der unterirdischen Speicherung von CO2.

In Österreich soll nach Forderung Nehammers das Verbot für diese Technologie bald fallen. "Wenn wir tatsächlich die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir uns tatsächlich mit der CO2-Speicherung auseinandersetzen", sagte der Kanzler am Mittwoch im Rahmen seines eintägigen Norwegen-Besuchs.

Abhängigkeit Österreichs von russichem Gas reduzieren

Eine enge Zusammenarbeit strebt der Kanzler zudem in Sachen grünem Wasserstoff an. Bei der grünen Transformation sei Norwegen ein Vorbild, so Nehammer. "In Zukunft können wir uns auch Pipelines vorstellen, die Wasserstoff transportieren, umgekehrt können wir uns vorstellen, dass CO2 zum Speichern nach Norwegen gebracht wird", fügte der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Støre bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nehammer in Oslo hinzu. Dass Norwegen, das über große Speicherkapazitäten unter seinem Kontinentalsockel verfügt, zur CO2-Müllhalde Europas mutieren könnte, glaubt der norwegische Regierungschef nicht. "Norwegen ist Pioneer darin, eine Lösung zu finden", so Støre.