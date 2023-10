Klimaaktivisten unterbrachen NÖ Landtagssitzung

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Mittwoch für eine Unterbrechung der Sitzung des niederösterreichischen Landtags gesorgt.

Klimaaktivisten unterbrachen niederösterreichische Landtagssitzung

Mikl-Leitner reagierte verärgert

Wilfing (ÖVP) sprach von einem "neuen Tiefpunkt"

Landtagspräsident Wilfing (ÖVP) sprach von einem "neuen Tiefpunkt" und ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger meinte, eine solche Störaktion habe in einer Demokratie keinen Platz. Auch FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel sah in der Aktion einen Angriff auf die Demokratie. "Anstatt mit den Abgeordneten in den Diskus zu treten, greifen die Klimaaktivsten zu Gewalt", so Teufel.