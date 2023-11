Klimaaktivisten blockierten Matzleinsdorfer Platz und Westeinfahrt in Wien

Einen Tag nach den massiven Verkehrsblockaden in und um Wien haben Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" am Dienstagmorgen erneut unangemeldete Proteste gestartet.

Die betroffenen Bereiche umfassten die Westeinfahrt, den Matzleinsdorfer Platz an der Triester Straße und den Franz-Josefs-Kai, wie der ÖAMTC gegenüber der APA berichtete. Die Aktivisten gaben an, dass sie auf polizeiliche Anweisung hin die Straßen verlassen hätten, aber planen, sich an anderen Orten erneut zu versammeln.