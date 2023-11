Klimaaktivist in Wien musste Unterhose runterziehen: Fall kommt vor Höchstgericht

Klimaaktivist musste bei Durchsuchung von Wiener Polizei die Unterhose runterziehen

Der 24-jährige Aktivist, der Mitglied der "Letzten Generation" ist, hatte am 20. Februar an einer Klebe-Protestaktion in Wien teilgenommen und wurde daraufhin festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum (PAZ) in der Rossauer Lände gebracht. Dort wurde er im Rahmen einer Durchsuchung gezwungen, seine Unterhose "bis zum Knie hinunterzuziehen". Der betreffende Polizist hatte dieses Vorgehen als Teil des "Standardprozedere" gerechtfertigt, da Eigen- oder Fremdgefährdung im Vorfeld nicht ausgeschlossen werden könne. Es bestand zudem der Verdacht, dass sich möglicherweise Superkleber in der Unterwäsche des Mannes befand. Das Ziel war, zu verhindern, dass sich jemand im PAZ anklebt.