Das Klima-Ticket, das in ganz Österreich gültig ist, besteht seit zwei Jahren. Laut einer Mitteilung des Umweltministeriums haben bereits mehr als 262.000 Personen seit dem Start am 26. Oktober 2021 ein solches Ticket erworben.

Klima-Ticket Österreichs wird zwei Jahre alt

Gerade in einer Zeit, "in der uns Russland mit Gaslieferungen erpresst, in der die Menschen enorm unter der Teuerungswelle leiden, in der die Klimakrise weiter voranschreitet, sind leistbare öffentliche Verkehrsmittel besonders wichtig", hieß es. Mit dem österreichweiten Klima-Ticket ist man demnach für 1.095 Euro im Jahr in allen teilnehmenden Öffis im ganzen Land unterwegs - alle bis einschließlich 25 Jahren und ab 65 Jahren sowie Menschen mit Behinderung zahlen 821 Euro.