Klima-Glossar zur CO2-Speicherung

Die Welt muss den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2), das die Wärme in der Atmosphäre bindet, stark reduzieren, um die Erderhitzung zu bekämpfen.

CO2-Speicherung meint meist Carbon Capture and Storage

Wenn von CO2-Speicherung die Rede ist, ist meist Carbon Capture and Storage (CCS) gemeint, was so viel bedeutet wie CO2 abtrennen ("Capture") und speichern ("Storage"). Bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen neben CO2-Molekülen auch andere Gase. Diese können zum Beispiel mit chemischen Lösungsmitteln voneinander abgetrennt werden, damit reines CO2 entsteht. Dieses wird zusammengepresst und verflüssigt über Rohrleitungen, in Lastwagen oder in Tankschiffen zum Speicherort transportiert. Das CO2 kann in leeren Öl- und Gasfeldern, aber auch in Salzwasser führenden Gesteinen kilometertief unter der Erde gespeichert werden. Die geologischen Formationen wirken wie ein Deckel, der das CO2 am Entweichen hindert und so aus der Atmosphäre fernhält. Zudem verfestigt sich das CO2 nach und nach.