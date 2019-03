Klima-Demo: Junge Leute geben Van der Bellen Hoffnung

Am Freitag hat sich auch Bundespräsident Van der Bellen via Twitter über die Demo zu Wort gemeldet.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Freitag via Twitter an die Teilnehmer der “FridaysForFuture”-Demonstration gerichtet: Die Weltgemeinschaft stehe angesichts der Klimakatastrophe vor der größten Herausforderung in der Geschichte. “Ihr jungen Leute, Schülerinnen & Schüler & Studierende, gebt mir Hoffnung, dass wir diese große Herausforderung meistern können.”