Kletterer verließen auf der Rax seine Kräfte: Aus Bergnot gerettet

Zwei Kletterer mussten am Donnerstag mit einem Hubschrauber von der Rax gerettet werden, nachdem ein 30-Jähriger beim Aufstieg an seine körperlichen Grenzen stieß.

Zwei Kletterer im Alter von 30 und 31 Jahren sind am Donnerstagnachmittag durch einen Hubschrauber des Innenministeriums von der Rax in Niederösterreich geborgen worden. Der Jüngere, ein Steirer, war nach Polizeiangaben auf einem Klettersteig im Bereich der Preiner Wand an seine körperlichen Grenzen gestoßen.