Kletterer gerieten auf der Rax in Bergnot

Am Freitagnachmittag gerieten ein Mann und eine Frau auf der Rax in Bergntgnot, wie die Bergrettung Reichenau in einer Aussendung mitteilte.

Die beiden Wiener waren über den Preinerwandsteig aufgestiegen und konnten aufgrund ungenügender Ausrüstung auf einem Schneefeld in 1.700 Metern Seehöhe nicht mehr vor und zurück.

Sie verständigten gegen 17.00 Uhr per Notruf die Bergrettung. Ein Hubschrauber konnte die Alpinisten zwar orten, eine Seilbergung war jedoch wegen des starken Windes nicht möglich. Mit Unterstützung einer Mannschaft der Bergrettung erreichte das Paar kurz vor Einbruch der Dunkelheit das sichere Gelände einer Forststraße.