Kleinwalsertal und Jungholz blicken nach Wien und Berlin

In den österreichischen de facto-Exklaven Kleinwalsertal (Vorarlberg) und Jungholz (Tirol) hält sich der wirtschaftliche Schaden durch den angekündigten deutschen Teil-Lockdown vorerst in Grenzen.

Kleinwalsertal und Jungholz nur über Deutschland erreichbar

Aufgrund des deutschen Teil-Lockdowns seien touristische Reisen in Deutschland nun verboten, sagte Haid. Es gebe zwar bereits erste Stornierungen, da man sich aber noch in der Zwischensaison befinde, habe das keine allzu gravierenden Auswirkungen. "Wir hoffen, dass diese Maßnahmen helfen, damit Winter-Tourismus möglich sein wird", so Haid. Das Kleinwalsertal lebt praktisch ausschließlich vom Tourismus und dabei wiederum praktisch zur Gänze vom deutschen Gast.