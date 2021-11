Kleintransportgewerbe: KV wurde abgeschlossen

Die Wirtschaftskammer hat gemeinsam mit der Gewerkschaft vida einen Kollektivvertrag für die Beschäftigten im Kleintransportgewerbe abgeschlossen.

Löhne und Zuschläge werden per 1. Jänner 2022 um 4,5 Prozent erhöht. Die Sozialpartner haben sich auf einen dreijährigen KV-Abschluss geeinigt, mit den KV-Erhöhungen für 2023 (3,5 Prozent) und 2024 (2,5 Prozent) beträgt die Gehaltssteigerung laut vida in Summe voraussichtlich 10,5 Prozent.

Kleintransportgewerbe: Delfs über KV-Abschluss

"Mit diesem Abschluss wird das gewerkschaftliche Etappenziel von 1.700 Euro Bruttomindestlohn in der Branche mit 1.1.2024 erreicht", so Karl Delfs, Bundessekretär des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida. Eine Indexierungsklausel mit einer maximalen Schwankung bei der Inflation von +/- 0,5 Prozent wurde im Ergebnis eingebaut: Steigt oder sinkt die Inflation darüber hinaus, müsse nachverhandelt werden.