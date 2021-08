Kleinkunst-Urgestein Topsy Küppers wird 90

Die Schauspielerin, Sängerin und Autorin Topsy Küppers feiert ihren 90. Geburtstag. Die gebürtige Deutsche gilt als Urgestein der Wiener Kleinkunstszene.

Nicht nur als Gründerin und langjährige Leiterin der Freien Bühne Wieden hat sie die Wiener Kleinkunstszene maßgeblich geprägt: Am 17. August feiert die Schauspielerin, Sängerin und Autorin Topsy Küppers ihren 90. Geburtstag. Und gemäß dem Titel ihrer Revue "Nix wie Zores!" zum gleichnamigen Buch mit dem Untertitel "Jüdisches Leben und Lieben" lässt sich konstatieren: Auch heute noch zeigt sich Topsy topfit, stehen im Herbst doch einige Jubiläumsauftritte an.

Vorstellung am Wiener Theater am Spittelberg

So gibt es etwa am 17. August im Wiener Theater am Spittelberg eine Galavorstellung des musikalisch-literarischen Programms in musikalischer Begleitung von Florian Schäfer, Stefan Först und Alijosha Biz zu erleben, am 27. August gastiert sie mir einer szenischen Lesung des Programms beim Freudenauer Kulturverein - es folgen zahlreiche Auftritte im Herbst in Wien, Oberösterreich und Niederösterreich und sogar in Deutschland.

Geboren wurde die Künstlerin am 17. August 1931 in Aachen. Sie absolvierte eine Schauspiel-, Tanz- und Gesangsausbildung und hatte dann erste Engagements in Hamburg, Berlin und München. In den 50er- und 60er-Jahren wirkte sie in "typischen Schnulzenfilmen" wie "Uns gefällt die Welt" oder "Die wilde Auguste" mit, wie sie es selbst bezeichnete.

Küppers seit 1962 in Österreich

Nach Österreich verschlug es sie 1962 mit ihrem damaligen Mann, dem österreichischen Kabarettisten Georg Kreisler. Wien bezeichnete Küppers als "die bedeutendste Kunststadt der Welt" - und es sollte ihre künstlerische Heimat werden. 1976 gründete sie die Freie Bühne Wieden, der sie 25 Jahre lang vorstand und dort mit zahlreichen Produktionen Kleinstkunst-Geschichte schrieb. Dazu zählte etwa Kreislers Erfolgsstück "Heute Abend Lola Blau", das über 1.000 Vorstellungen erlebte und nach der Scheidung des Ehepaares Anlass eines erbitterten Urheberrechtsstreits wurde.

Inhaltlich verstand es Küppers, leichtfüßigen Witz mit ernstem Anliegen zu verknüpfen, hat sie doch immer auch gegen Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus und Faschismus angekämpft. Nachdenkliches und Unterhaltsames boten sie und ihre Mitarbeiter unter anderem in den Programmen "Pardon? Wenn ich abweiche...", "Gehackte Zores", "Weit von wo", "Amoureuses, Scandaleuses, Heiteres und so Weiteres" oder "Oldies sind Goldies". Schauspieler wie Erika Pluhar, Christiane Hörbiger, Gerhard Tötschinger, Ernst Stankovski, Werner Schneyder, Louise Martini und Ernst Grissemann gaben sich auf den Brettern der Freien Bühne Wieden ein Stelldichein.

CDs und Bücher veröffentlicht

Daneben hat Küppers auch eine ganze Reihe an CDs und Büchern veröffentlicht, von "Alle Träume führen nach Wien. Ein Tatsachenroman" über das Leben von Vera Kalman bis zu "Lauter liebe Leute. Ein dicker Brief an mein Publikum", das vom Freud und Leid einer Theaterleiterin in Wien handelt. Eher unerfreulich gestaltete sich die Übergabe der Leitung ihres Theaters, hatte sich Küppers doch eine Frau als Nachfolgerin gewünscht. Der mit der Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Ricky May verhandelte Vertrag kam aber schließlich wegen Unstimmigkeiten nicht zustande, neuer Prinzipal wurde der Autor und Dramaturg Gerald Szyszkowitz. Auf ihn folgte 2010 die Schauspielerin Michaela Ehrenstein.

Für ihre Verdienste wurde Topsy Küppers u.a. mit dem Kulturpreis der Stadt Wien, dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst sowie dem Berufstitel Professor geehrt.