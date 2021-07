Kleinkind aus Pkw in NÖ gerettet

Die Feuerwehr konnte am Donnerstag ein Kleinkind aus einem Pkw in Niederösterreich retten. Es war im Auto eingeschlossen und der Schlüssel befand sich im Fahrzeug.

Am Donnerstag konnte die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf ein Kleinkind aus einem Pkw befreien. Es war auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in einem Pkw eingeschlossen – die Eltern konnten das Auto nicht mehr öffnen, weil sich der Schlüssel im Fahrzeug befand.

Kleinkind konnte den Eltern übergeben werden

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren auch Polizei, Rotes Kreuz und Notarzt bereits an der Einsatzstelle. Kurz nach der Ankunft wurde entschieden, eine Seitenscheibe des Pkws so zu entfernen, dass keine Glassplitter in das Innere des Fahrzeuges gelangen können. Das Fahrzeug wurde von innen geöffnet und das weinende, aber unverletzte Kind konnte seinen Eltern übergeben werden.