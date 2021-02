Kleingarten-Besitz von Politikern: Wiener FPÖ fordert Auskunft

Die Stadt Wien wird Kleingärten, die im städtischen Eigentum stehen, künftig nicht mehr verkaufen. Unter anderem soll damit die Spekulation mit entsprechenden Grundstücken vermieden werden, wie man betont.

Nepp fordert Offenlegung der Kleingarten-Besitzverhältnisse

Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp forderte am Donnerstag via Aussendung die gesamte Stadtregierung, alle Bezirksvorsteher, aber auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf, ihre Besitzverhältnisse etwaiger Kleingartengrundstücke offenzulegen. "Es pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass sich zahlreiche SPÖ-Granden Kleingärten, die im Besitz der Stadt Wien waren, gesichert haben und jetzt in deren Eigentum befinden. Dem Vernehmen nach soll es sich um Juwele handeln", berichtete Nepp.