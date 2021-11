"Kleine Verlängerung der Klimakonferenz" fand in Hofburg statt

Vertreter von Jugend, Wirtschaft und Klimaschutz-Initiativen waren von Alexander Van der Bellen und dessen Ehefrau Doris Schmidauer zu einer "kleinen Verlängerung der Klimakonferenz" in die Wiener Hofburg eingeladen.

"Man merkt, dass beim Klimaschutz an allen Ecken und Enden etwas in Bewegung kommt", so das Staatsoberhaupt in einer Aussendung.

Van der Bellen nahm bei Klima-Treffen teil

Van der Bellen, Schmidauer (sie ist Botschafterin der "CEOs for Future Generationenplattform") sowie heimische Manager und Managerinnen nutzten bei dem Treffen die Möglichkeit, sich von einem der österreichischen Jugenddelegierten, die in den vergangenen Wochen an der COP26 in Glasgow teilgenommen hatten, aus erster Hand von deren Eindrücken berichten zu lassen. "Mir war es wichtig, dass wir unmittelbar nach der UN-Klimakonferenz in Glasgow nicht gleich wieder zur Tagesordnung übergehen", erklärte Schmidauer zu Beginn der Veranstaltung.

Mehrere Nebenveranstaltungen bei Klimakonferenzen

Neben den politischen Verhandlungen fanden und finden bei Klimakonferenzen in der "Green Zone" auch eine Vielzahl an begleitenden Nebenveranstaltungen, Ausstellungen und Workshops statt, um den Dialog und die Zusammenarbeit unter den unterschiedlichen Stakeholdern zu fördern. Dies wurde beim Dialog zur COP26 in der Hofburg fortgesetzt. "Die Allianz von Jugend und Wirtschaft ist ein unglaublich wichtiger Motor und Beschleuniger, für eine nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft", so Van der Bellen.