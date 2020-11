Kleine Laura kam in Wiener Rettungswagen zur Welt

Am Donnerstag war für den Samariterbund ein ganz besonderer Einsatz. Die kleine Laura hatte es so eilig, dass sie noch im Rettungswagen zur Welt kam.

Kreißsaal war wegen Covid-positiven Patientin gesperrt

Zunächst fuhr das Einsatzfahrzeug zum nur 300 Meter entfernten Wilhelminen Spital in Wien Ottakring, doch der Kreißsaal war aufgrund einer COVID-positiven Patientin gesperrt. Am Weg ins Wiener Allgemeine Krankenhaus wollte das kleine Mädchen schließlich nicht mehr warten. Denise Seiter war bei der Patientin, und nach wenigen Atemzügen war bereits der Kopf zu sehen. Nach weiteren zwei Presswehen erblickte schließlich die kleine Laura das Licht der Welt - für die routinierte Sanitäterin Denise übrigens die erste Wagengeburt. "Das war ein surreales Erlebnis. Und wunderschön. Es ging so schnell - so eine Geburt wünscht sich wohl jede Frau. Nur wahrscheinlich nicht im Rettungswagen", so Seiter.