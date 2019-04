In den frühen Morgenstunden kam es in einer Pizzeria in St. Pölten zu einem Kleinbrand.

Kleinbrand in Pizzeria in St. Pölten: "Offensichtlich" Brandstiftung

In St. Pölten ist es am Montag in den frühen Morgenstunden in einer Pizzeria zu einem Kleinbrand gekommen. Ein Passant hatte Rauchgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert, teilte Polizeisprecher Heinz Holub auf Anfrage mit. Im Zuge der Löscharbeiten stellte sich nach Exekutivangaben heraus, dass das Feuer “offensichtlich absichtlich” gelegt wurde. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen. Wie auch der “Kurier” online berichtete, gab es bei dem Vorfall keine Verletzten.