Kleidung stand in Flammen: Pensionist erlitt schwere Verbrennungen

In Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) hat ein 87-Jähriger in der Nacht auf Sonntag Verbrennungen zweiten Grades am Oberkörper erlitten. Die Kleidung des Pensionisten fing Feuer, nachdem er ein Holzstück aus einem Ofen genommen hatte, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der Mann wurde in das AKH Wien eingeliefert.