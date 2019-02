Klappmesser in der Tasche: Männer attackierten Wiener Polizisten

Am Samstag mussten sich Polizeibeamte in Wien-Favoriten und am Westbahnhof mit zwei aggressiven Männern herumschlagen. Einer versuchte die Beamten mit einem Klappmesser zu attackieren.

Gestern kam es in zwei Polizeiinspektionen der LPD Wien zu Festnahmen zweier Männer, die sich aggressiv verhielten. Am Vormittag betraten zunächst zwei Männer (beide 30, Österreich) die Inspektion Keplergasse in Wien-Favoriten. Sie gaben an, angeblich abgenommene Ausweisdokumente zurückhaben zu wollen. Da die Polizisten nichts von einer derartige Amtshandlung wussten, wurden beide Männer aggressiv und begannen herumzubrüllen.

Mann wollte mit Klappmesser auf Polizisten losgehen Nach mehrmaliger Abmahnung wurde gegen einen der beiden Männer die Festnahme ausgesprochen. Der 30-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt die Hand in der Hosentasche und umklammerte dort ein geöffnetes Klappmesser. Das Messer fiel in Folge zu Boden und er attackierte die Polizisten mit Faustschlägen. Der 30-Jährige wurde überwältigt und in eine Arrestzelle gebracht.