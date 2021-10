Klagenfurt gegen Rapid: Die Stimmen zum Spiel

Rapid hinkt in der Fußball-Bundesliga weiter den eigenen Erwartungen hinterher. Im Auswärtsspiel am Samstag gegen Austria Klagenfurt leisteten sich die Hütteldorfer einen klassischen Selbstfaller.

Rapid-Auftritt "peinlich"

Kein Wunder also, dass der Ärger im Lager der Rapidler groß war - so etwa bei Kapitän Maximilian Hofmann, der den Auftritt seiner Mannschaft als "peinlich" empfand. "Es zieht sich leider durch Wochen. Wir haben's im Griff, starten gut rein, dann ist die Rote Karte und wir sind ein Mann mehr, gehen dann auch in Führung, viel besser geht's nicht. Dann sind wir so verblödet, so dumm, dass wir es schaffen, dass wir die Punkte herschenken, anstatt weiterzuspielen und das zweite Tor zu machen", schimpfte der Innenverteidiger im Sky-Interview.

Durchhänger bei Rapid

Seine Mannschaft wartet in dieser Liga-Saison noch immer auf den ersten Auswärtssieg und hat 2021/22 noch nie zwei Meisterschaftspartien in Folge gewonnen. "Jetzt müssen wir wirklich in die Gänge kommen, sonst wird es eng", warnte Hofmann. Bereits am Donnerstag geht es vor eigenem Publikum in der Europa League gegen Dinamo Zagreb - in diesem Spiel muss man dringend punkten, um die Chance auf den Aufstieg am Leben zu erhalten.