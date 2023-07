Klagen über Arbeitsdruck und Personalknappheit

Hoher Arbeitsdruck, Personalknappheit und ein ausbaufähiges Betriebsklima: Das sind die Probleme, über welche sich heimische Betriebsvorsitzende laut einer aktuellen IFES-Studie beklagen.

Die Studie wurde im Auftrag von Arbeiterkammer (AK) und ÖGB erstellt. Wie das sogenannte Strukturwandelbarometer zeigt, fehlt es aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch an Anstrengungen, um die Zufriedenheit in Betrieben zu erhöhen. AK und ÖGB nehmen das zum Anlass, neuerlich eine Arbeitszeitverkürzung zu fordern.

Betriebsräte klagen über hohen Arbeitsdruck und Personalmangel

Aus der jährlich durchgeführten Umfrage, an der heuer gut 2.000 Betriebsratsvorsitzende teilnahmen, geht hervor, dass 85 Prozent der Mitarbeitenden bis zu einem gewissen Grad Schwierigkeiten bei der Suche nach geeignetem Personal wahrnehmen. Außerdem ächzen zwei Drittel der Belegschaften unter einem immer höher werdenden Leistungsdruck. Das Arbeitsklima wird der Studie zufolge schlechter.

Ende 2021 sei der Arbeitsdruck "geradezu explodiert"

Besonders seit Ende des Jahres 2021 sei der Arbeitsdruck "geradezu explodiert", sagte Eva Zeglovits vom IFES dazu bei der Vorstellung der Umfrage am Freitag. Personalmangel, Leistungszwänge, die beispielsweise in mehr Überstunden resultieren, sowie das schlechter werdende Betriebsklima stünden in einem engen Zusammenhang.