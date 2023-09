KitzVenture-Betrugsprozess: Haftstrafe und Freispruch

Der Betrugsprozess gegen zwei Verantwortliche der KitzVenture GmbH mit Sitz im Bezirk Kitzbühel (Tirol) hat am Montag am Landesgericht Innsbruck mit einer unbedingten Haftstrafe sowie einem Freispruch geendet.

Prozess begann 2021

Den beiden Männern war im Prozess, der bereits im November 2021 startete und sich drei Verhandlungstage lang über zwei Jahre erstreckte, schwerer gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen worden. Bei der Verleitung von Personen zu einer Veranlagung soll es zu einem Schaden von rund 176.000 Euro gekommen sein. Die Angeklagten sollen diesbezüglich laut Anklage zwischen September 2016 und März 2017 Intensiv-Investments mit einem Fixzinssatz von 9,75 Prozent beworben und damit 79 Personen zu einer Veranlagung verleitet haben. Von diesem Anklagepunkt wurden beide am Montag am Landesgericht Innsbruck letztlich freigesprochen.

Verurteilt wurde Unternehmensgründer Landrock hingegen in einem anderen Punkt: Er soll unter Vortäuschung der Zahlungswilligkeit und Zahlungsfähigkeit Medienunternehmen zu Werbeeinschaltungen im Wert von über 658.000 Euro verleitet und diese in Anspruch genommen haben. Diese Inserate und Schaltungen soll er unter zwei verschiedenen Namen in Auftrag gegeben haben: Als Patrick Landrock und als Alexander Goldberg. Ebendies bestritt Landrock im Prozess mehrfach. "Ich bin nicht Goldberg", sagte wiederholte er und strich heraus, mit dieser Unterschrift niemals Aufträge erteilt zu haben.