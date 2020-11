Kippt der Verfassungsgerichtshof das Sterbehilfe-Verbot?

In dieser Woche könnte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) eine Entscheidung zum heiklen Thema Sterbehilfe treffen. Die Beratungen darüber haben bereits im Juli begonnen, nachdem vier Personen - darunter zwei Schwerkranke und ein Arzt - einen Antrag zum Kippen der Strafbarkeit der "Tötung auf Verlangen" und der "Mitwirkung am Selbstmord" eingebracht haben. Im September wurde eine mehrstündige öffentliche Verhandlung abgehalten.

Anders als in Deutschland ist in Österreich nicht nur die "Tötung auf Verlangen" strafbar. Auch wer andere beim Selbstmord unterstützt, muss mit sechs Monaten bis fünf Jahren Haft rechnen. In ihren Fragen konzentrieren sich die Richter vor allem auf zweitere Bestimmung - also auf das Verbot der "Mitwirkung am Selbstmord". Entscheiden müssen die Richter auch darüber, ob sich auch Personen strafbar machen, die für einen Sterbewilligen eine Reise zu einer ausländischen Sterbehilfe-Organisation organisieren.