Kinostart von "Berlin Alexanderplatz": Buch zum Film gewinnen

Am 6. August startet das Drama "Berlin Alexanderplatz" in den heimischen Kinos. Passend dazu könnt ihr euch das dazugehörige Buch von Alfred Döblin sichern - wir verlosen zwei Exemplare.

Dies ist die Geschichte von Francis (Welket Bungué). Auf der Flucht von Afrika nach Europa kentert er und rettet sich mit letzter Kraft an einen Strand der Mittelmeerküste. Dort schwört er dem lieben Gott, dass er von nun an ein guter, ein anständiger Mensch sein will. Bald führt Francis‘ Weg nach Berlin und jetzt ist es an ihm, seinen Schwur auch einzuhalten.