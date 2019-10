Kino-Highlight: KAZÉ Anime Nights zeigen "Human Lost"

Zum Abschluss der Anime Nights erwartet Kinobesucher am 26. November der Cyberpunk-Action-Thriller "Human Lost".

"Human Lost" wurde vom kreativen Dream-Team Fuminori Kizaki (Afro Samurai), Katsuyuki Motohiro (Psycho-Pass), Tow Ubukata (Ghost in the Shell: Arise) und Polygon Pictures (Blame!, Godzilla: Monster Planet) als abendfüllender animierter Cyberpunk-Thriller inszeniert. Das cineastische Highlight wird vor allem Fans von Anime-Klassikern wie "Akira" und "Ghost in the Shell" begeistern.