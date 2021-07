Kino-Gutscheine für "Und täglich grüßt die Liebe" gewinnen

Zum Filmstart von "Und täglich grüßt die Liebe" am 9. Juli verlosen wir 1x2 Kino-Gutscheine. Hier mitmachen und mit etwas Glück gewinnen.

Dass Teddy (Rafe Spall) heiratet, grenzt eigentlich schon fast an ein Wunder, denn Teddy gehört zu den Menschen, die permanent alle Entscheidungen aufschieben, die zaudern und zögern, während das Leben an ihnen vorbeizieht. Als er am Morgen nach seiner Hochzeit erwacht, ist seine Frau Leanne (Zahra Newman) plötzlich im achten Monat schwanger und die beiden haben bereits das erste Ehejahr hinter sich, an das Teddy sich nicht erinnern kann.