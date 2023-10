Kinderwagen am Wiener Stephansplatz erinnerten an minderjährige Hamas-Geiseln

Kinderwagen mit Vermisstenanzeigen auf dem Wiener Stephansplatz haben am Montag an die von der palästinensischen Terrororganisation Hamas verschleppten Minderjährigen erinnert.

Leerer "Schabbat-Tisch" auf dem Wiener Judenplatz

Bereits am Freitag hatte ein leerer "Schabbat-Tisch" auf dem Wiener Judenplatz auf die 222 von der Hamas verschleppten Geiseln aufmerksam gemacht. Sie wurde im Rahmen der israelischen Initiative "Hostages and Missing Families Forum - Bring them home now" durchgeführt. Im Rahmen der Initiative organisieren jüdische Gemeinden auf der ganzen Welt Aktionen, zuletzt in London, Rom und Paris. Damit soll auf die unerträgliche Situation der entführten Familienmitglieder aufmerksam gemacht werden.