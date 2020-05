Kinderuni Wien findet 2020 online statt

Trotz Corona-Krise wird es auch diesen Sommer die beliebte Kinderuni Wien geben. Das Programm wird sich jedoch etwas anders gestalten.

An der Kinderuni Wien wird auch heuer den ganzen Sommer über geforscht - und zwar online auf kinderuni.online.

Online-Angebot: Die KinderuniWien kommt 2020 nach Hause

Teilnehmende Wissenschafter werden heuer keine Vorlesungen, Workshops und Seminare anbieten, sondern in Form von Video, Podcast, Artikel oder Poster ihr Thema auch nachhaltig aufbereiten, Zugänge zu ihrer Wissenschaftsdisziplin bieten und dabei auch Einblicke in ihr Leben und ihre Arbeit in Form von Steckbriefen bieten.