kinderuni.online in Wien: Registrierung gestartet

Der kinderuni.online-Sommer rückt näher: Heuer wird die KinderuniWien 2020 nicht vor Ort an den Universitäten und FHs stattfinden, sondern ab 6. Juli auf kinderuni.online zehn Wochen lang Programm für Kinder anbieten.

Rund um die Uhr, ortsunabhängig und ohne Qual der Wahl, Einblick in alle Wissenschaftsdisziplinen: So funktioniert kinderuni.online: Jede Woche gehen neue Themengebiete online und zeigen die Fächervielfalt der beteiligten Universitäten. Die Wissenschafter bieten mit Videos, Podcasts, Artikeln oder Postern einen Zugang zu ihren Forschungsbereichen und geben mithilfe von Steckbriefen Einblicke in ihr Leben und ihre Arbeit. Ergänzt wird jeder Beitrag mit interaktiven Elementen im Quizformat, bei dem die jungen Studierenden Geistesblitze sammeln.