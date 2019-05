Kindersitze im ÖAMTC-Test: Maxi-Cosi-Modelle können überzeugen

Der große ÖAMTC-Kindersitztest fiel in diesem Jahr äußerst positiv aus: Von 24 Modellen erreichten 18 die Note "gut".

Erfreuliches Gesamtergebnis beim Kindersitztest 2019 des ÖAMTC: Von 24 Modellen erreichen 18 die Note “gut”. Testsieger und einziges “sehr gut” ist der Maxi-Cosi Jade + 3way fix, der in allen Kategorien überzeugen konnte, hieß es am Montag in einer Aussendung.