Kinderschänder aufgedeckt: Wiener Kinderporno-Ermittler sind "Kriminalisten des Jahres"

Auch in der Polizei gibt es so etwas wie eine Meisterschaft. Und dieses Jahr geht der Titel nach Wien.

Kinderpornografie-Ermittler des Landeskriminalamts Wien sind am Freitagabend als “Kriminalisten des Jahres” ausgezeichnet worden. Zweite in dem Bewerb wurden die Mitglieder der im Bundeskriminalamt eingerichteten Sonderkommission Gambit, Platz drei ging an Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Linz.