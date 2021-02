Anlässlich des internationalen Kinderkrebstags besuchten WEGA-Polizisten die Kinder im St. Anna Kinderspital in Wien.

Kinderkrebstag: WEGA-Polizisten als Superhelden beim St. Anna Kinderspital in Wien

Am Montag haben die Buben und Mädchen des Wiener St. Anna Kinderspitals ganz besonderen Besuch bekommen: Anlässlich des internationalen Kinderkrebstages haben sich die Seiltechniker der Polizei-Sondereinheit WEGA als Superhelden verkleidet und kletterten in entsprechenden Kostümen als Superman, Batman und Co. über die Dächer und Fasse des Gebäudes.

Die kleinen Patienten genossen die Abwechslung und Action sichtlich. Auch wenn die sechs Beamten vor ihren Kunststücken noch sicherheitshalber Corona-Schnelltests absolviert hatten, entfiel der Besuch in den Zimmern und die Geschenke wurden nicht persönlich übergeben. Dafür spielte die Polizeimusik vor dem Krankenhaus groß auf und begeisterte mit bekannten Film- und Actionmelodien.

Barbara Hahn, Pflegedirektorin im St. Anna Kinderspitals: "Da unsere Patienten oft mehrere Wochen im Spital verbringen müssen und aufgrund der Corona-Maßnahmen derzeit kaum Besuche möglich sind, war das heutige Event eine willkommene Abwechslung im Krankenhausalltag. Viele Kinder bewundern Super-man und Co. für ihre Kraft und ihren Mut - diese Stärke brauchen auch unsere kleinen Heldinnen und Helden bei ihrem Kampf gegen den Krebs."