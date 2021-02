Kindergeld: AK erkämpfte 12.000 Euro für Mutter

Die Arbeiterkammer konnte für eine junge Mutter und ihr nun sechsjähriges Kind eine Nachzahlung des Kinderbetreuungsgeldes von knapp 12.000 Euro erkämpfen.

Die Arbeiterkammer hat für eine alleinerziehende Wienerin die Nachzahlung von fast 12.000 Euro an Kinderbetreuungsgeld von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) erreicht. Der Vater des inzwischen sechsjährigen Kindes lebt und arbeitet in Italien. Die ÖGK hielt die italienische Sozialversicherung für zuständig, verlangte immer wieder neue Dokumente und Nachweise und verzögerte die Auszahlung, so die AK in einer Aussendung.