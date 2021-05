Kindergarten - Lob für Quereinsteiger-Modell als Übergangslösung

Innovation im Kindergarten-Bereich: Neben den Absolventinnen der Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (Bafep) sollen künftig auch Quereinsteiger in Kindergärten Gruppen leiten dürfen.

Ab Herbst starten Lehrgänge an den Pädagogischen Hochschulen, neben Absolventen der Bildungswissenschaften stehen sie auch Volks- und Sonderschullehrern offen. In den Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf wird dieses neue Modell zwar generell begrüßt - vielfach aber nur als Übergangslösung zu einer "echten" Hochschulausbildung.

Derzeit müssen Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen (nur rund zwei Prozent Männer arbeiten laut Statistik Austria in diesem Bereich) entweder die Langform der Bafep besuchen (Abschluss mit Matura und Berufsberechtigung) oder nach Matura bzw. Berufsreife- oder Studienberechtigungsprüfung ein Kolleg abschließen. Die aktuellen Hochschulangebote zu Elementarpädagogik fallen alle nur in den Bereich Weiterbildung.

Personalmangel in der Elementarpädagogik

Seit Jahren kämpfen die elementarpädagogischen Einrichtungen mit Personalmangel, vor allem weil ein großer Teil der Absolventinnen der Bafep-Langform nicht in den Beruf einsteigt. Ab Herbst sollen nun an vier PH-Standorten jeweils bis zu 25 Quereinsteiger ihre Ausbildung (Umfang: 60 ECTS, das entspricht einem Jahr Vollzeitstudium) beginnen können.

Quereinsteiger-Modell wird durchwegs prositiv gesehen

Dieses neue Angebot wird in den Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zwar fast ausnahmslos positiv gesehen. Allerdings könne es nur die Übergangslösung zu einer tertiären Ausbildung für Elementarpädagoginnen und - pädagogen sein, so der Tenor. So fordert etwa die Industriellenvereinigung, endlich ein Grundstudium für Elementarpädagogik einzurichten. Auch für die Kirchliche Pädagogische Hochschule (KPH) Wien/Krems kann der Lehrgang "lediglich eine erste Maßnahme zur Akademisierung des Berufsfeldes" sein. Sie und die PH Kärnten fordern eine Hochschulausbildung für Elementarpädagogik an den PHs, die FH Campus Wien will deren Einführung zusätzlich auch an den Fachhochschulen. Österreich sei nämlich im internationalen Vergleich Schlusslicht bei der Akademisierung der Elementarpädagoginnen.