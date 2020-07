Kindergärten: Wien mit den wenigsten Schließtagen

Wer in Wien seine Kinder in die Kinderbetreuung gibt, kann das im Schnitt an 358 Tagen im Jahr tun. Mit Öffnungszeiten von mehr als 9 Stunden pro Tag und nur 6,9 Schließtage pro Jahr ist Wien Spitzenreiter.

Die von der Statistik Austria jährlich veröffentliche Kindertagesheimstatistik zeigt auch Zahlen für Wien. Im Berichtsjahr 2019/20 wurden in Wien Bildungsangebote für über 100.000 Kinder bereitgestellt, etwas mehr als ein Drittel davon durch städtische Kindergärten und Horte. Insgesamt wurden rund 44 Prozent der unter Dreijährigen und über 93 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen in elementaren Bildungseinrichtungen betreut.

96,8 Prozent der Bildungseinrichtungenin Wien haben mehr als 9 Stunden pro Tag geöffnet, 100 Prozent haben mehr als 47 Wochen pro Jahr geöffnet. Wien hat mit 6,9 die mit Abstand geringste Anzahl an durchschnittlichen Schließtagen. An zweiter Stelle folgt die Steiermark mit 21,1 Schließtagen, gefolgt von Kärnten mit 26,4 Schließtagen.

Mehr Kleinkinder in Betreuung

Mit einer Betreuungsquote von 44 Prozent bei den 0-2-jährigen Kindern ist Wien Spitzenreiter in Österreich. An zweiter Stelle folgt das Burgenland mit 34 Prozent und an dritter Stelle Vorarlberg mit 27,7 Prozent. Auch die Betreuungsquote bei den 3-5-jährigen Kindern ist mit 93 Prozent auf gleichbleibend hohem Niveau wie in den Vorjahren. Im Personalbereich gibt es eine Zunahme von rund 10.600 auf rund 13.500. Beim männlichen Kindergartenpersonal ist ein weiterer leichter Anstieg von 5,3 Prozent im Vorjahr auf 5,9 Prozent zu verzeichnen. Der österreichweite Wert liegt hier bei 3,1 Prozent.