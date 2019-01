Kindergärten in Wien: Nicht länger als fünf Wochen geschlossen

Wien: Weniger Unzufriedenheit bei Öffnungszeiten

Unpassende Öffnungszeiten, zu viele Schließtage sowie die Kosten sind laut einer Online-Umfrage von Arbeiterkammer (AK) und ÖGB die “Druckstellen” in Sachen Kinderbetreuung. Dazu kommt, dass viele Eltern aufgrund eines fehlenden bzw. unpassenden Angebots ganz auf eine Betreuung ihrer Kinder außer Haus verzichten müssen.Für die Umfrage taten rund 3.500 Eltern im Herbst 2018 österreichweit online ihre Meinung kund. Von ihnen nahmen 18 Prozent kein Kinderbetreuungsangebot in Anspruch – zwei Drittel davon allerdings unfreiwillig, weil es entweder aufgrund des Alters der Kinder keinen Platz gibt oder das Angebot nicht passt. Vielfach werden Kinder unter drei Jahren noch nicht aufgenommen.

Bei den Öffnungszeiten sieht es in der Früh recht gut aus – hier ist die Zufriedenheit noch recht groß. Allerdings passt für rund 30 Prozent der Befragten das Ende der Öffnungszeit nicht. Die höchste Unzufriedenheit gibt es in Tirol und Kärnten (40 Prozent), die geringste in Wien (17 Prozent).

Ähnlich ist es mit den Schließtagen: Auch hier sahen rund 30 Prozent Probleme, am häufigsten in Niederösterreich (40 Prozent) und am seltensten in Wien (20 Prozent).

Bei den Kosten zeigten sich durchaus Unterschiede: 40 Prozent zahlten für die Betreuung monatlich zwischen 100 und 200 Euro, 20 Prozent zwischen 200 und 300 Euro sowie jeder Achte mehr als 300 Euro.

AK-Forderung: Anhebung der Ausgaben für Kinderbetreuung

AK-Präsidentin Renate Anderl verlangte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag eine Anhebung der Ausgaben für Kinderbetreuung von derzeit 0,67 Prozent des BIP auf ein Prozent. ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann will innerhalb von fünf Jahren einen Anspruch für jedes Kind auf einen kostenlosen Kinderbetreuungsplatz schaffen. Dazu müssten vor allem für Unter-Drei-Jährige mehr Plätze eingerichtet werden. Außerdem müssten Öffnungszeiten erweitert und die Schließtage auf maximal zwei Wochen im Jahr reduziert sowie einheitliche Qualitätsstandards bei Gruppengrößen, Vorbereitungszeiten, Ausstattung und Räumen vorgegeben werden.