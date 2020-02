Kindergärten der Stadt Wien unterstützen Sprachenvielfalt

Mittels "Welt-Koffer" sollen Kinder einen positiven Bezug zu anderen Kulturen und Sprachen bekommen und so Mehrsprachigkeit wertschätzen.

Die Kinder im Stadt Wien Kindergarten am Bildungscampus Aspern in der Seestadt sind mit Feuereifer bei der Sache: sie restaurieren gemeinsam ihren "Welt-Koffer" als Symbol für Reisen, andere Länder und Sprachen, aber auch für Migration und Flucht. Denn ein wichtiger Teil der Sprachförderung im Kindergarten als erster Bildungseinrichtung ist es, Mehrsprachigkeit wertschätzend anzuerkennen.

Sprachförderung im Kindergarten mit dem "Welt-Koffer"

Im Rahmen des Projektes wurde ein alter Koffer als "angreifbares" Objekt gewählt und gemeinsam restauriert. Die Kinder waren mehrere Wochen lang in alle Arbeitsschritte aktiv einbezogen. Es wurde geputzt, gekleistert, gemalt, gebügelt, geschnitten, geklammert, gesägt, geschleift und gehämmert.

Internationaler Tag der Muttersprache am 21. Februar

Daniela Cochlár, Abteilungsleiterin der Stadt Wien Kindergärten, ist vom Projekt begeistert: "Kinder in all ihren Sprachen anzunehmen, bedeutet eine Stärkung und Bewusstwerdung ihrer Identität und trägt zu einem positiven Selbstbild bei. All das wirkt sich letztendlich auch äußerst positiv auf die Motivation der Kinder aus, eine neue Sprache - nämlich Deutsch - zu lernen."