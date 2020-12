Kinder- und Jugendbuchpreise der Stadt Wien für Bilderbuchmädchen und Räuberinnen

Wer noch den einen oder anderen Tipp braucht, um kleine Bücherwürmer mit hochkarätigem Lesestoff zu beschenken: Die Gewinner der heurigen Kinder- und Jugendbuchpreise der Stadt Wien stehen fest.

"Nachdenken über Identität und Zukunft" verbindet Gewinner-Bücher

Die Auszeichnung trage dazu bei, "das wichtige Genre der Kinder- und Jugendliteratur in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken", teilte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch per Aussendung mit. Nach Ansicht der Jury verbinden alle preisgekrönten Bücher "die Auseinandersetzung und ein Nachdenken über Identität und Zukunft". "Mit Witz und erzählerischer Fantasie behandeln die Bände ein breites Spektrum an Gefühlen - von Neugier, Eifersucht und Ungeduld bis zu Wagemut und zaghafter Geschwisterliebe", hieß es.