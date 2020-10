Kinder trauern anders: RAINBOWS unterstützt Familien

Ein Trauerfall in der Familie oder im Freundeskreis wirft oft lange Schatten. RAINBOWS begleitet betroffene Kinder und ihre Familie in Momenten von Trauer und Schmerz.

In Österreich gibt es rund 2.670 Halbwaisen und Waisen im Alter von 0 bis 18 Jahren - also Kinder und Jugendliche, deren Mutter oder Vater gestorben ist. Hinzu kommen jene, die um andere nahe Angehörige oder Bezugspersonen trauern. Ein Trauerfall in der Familie oder im Freundeskreis wirft lange Schatten. Eltern sind dabei doppelt gefordert: Während sie selbst einen Verlust verarbeiten, braucht auch der Nachwuchs besondere Unterstützung. "Vielen Eltern fällt es schwer, mit ihren Kindern über einen Todesfall zu sprechen", so René Huber, Leiter der Ambulanten Familienarbeit von SOS-Kinderdorf in Tirol.