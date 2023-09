Kinder mit Lernstörungen nutzen digitale Medien wenig

In jeder Klasse sitzen in Österreich, laut Schätzungen der Schulpsychologie, ein bis zwei Kinder mit Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten. Diese Kinder könnten ihr Potenzial mit digitaler Unterstützung besser ausschöpfen.

Kinder mit Lernstörungen bleiben trotz digitaler Möglichkeiten im Unterricht benachteiligt

Österreich sei prinzipiell in einer luxuriösen Situation, immerhin werden seit dem Schuljahr 2021/22 alle Schülerinnen und Schüler der 5. Schulstufe (1. Klasse Mittelschule/AHS-Unterstufe) mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Damit gäbe es eigentlich die Möglichkeit, im Unterricht individuell darauf einzugehen, mit welchen Wahrnehmungskanälen Schüler mit Lernbesonderheiten am besten zurechtkommen - etwa indem sie sich Texte visualisieren bzw. vorlesen oder durch Bedienungshilfen (Silbentrennung, andere Textdarstellungen) oder multimediale Inhalte beim Lernen unterstützen lassen.

Kinder mit Autismus oder ADHS haben Probleme beim Organisieren

"Als Lehrer müsste es eigentlich egal sein, in welcher Form ein Kind seine Leistung zeigt"

"Mir als Lehrer müsste es eigentlich egal sein, in welcher Form ein Kind seine Leistung zeigt", sagt Zaloudek. In der Praxis seien diese Vorteile digitaler Tools allerdings noch kaum angekommen, kritisiert sie im APA-Gespräch im Vorfeld des bundesweiten Aktionstags für Legasthenie und Dyskalkulie, der am Samstag begangen wird. Die Schulen müssten viel stärker auf Lernbesonderheiten eingehen und die Schüler durch digitale Hilfsmittel so entlasten, sodass sie sich besser auf das Lernen und die soziale Interaktion in der Schule konzentrieren und den bestmöglichen Schulabschluss erreichen können. iPads, die sie wegen barrierefreier vorinstallierter Gratis-Apps und übersichtlicher Bedienoberfläche für diese Gruppen besonders empfiehlt, sollten für Schüler mit Lernbesonderheiten als Hilfsmittel zur Kompensierung ihrer Schwächen anerkannt werden wie eine Brille oder ein Rollstuhl, fordert die Leiterin der ACP eduWERK Academy, einem Anbieter digitaler Bildungslösungen. Diese müssten ihnen außerdem dauerhaft zur Verfügung stehen und nicht nur in einzelnen Stunden.